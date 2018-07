Ronaldo prende tutti in contropiede: è già arrivato a Torino. Il programma del CR7-Day [VIDEO E FOTO]

Prendendo tutti in contropiede, Cristiano Ronaldo è sbarcato all’aeroporto di Torino Caselle oggi pomeriggio, alle 17.40. Lo documenta un tweet sul profilo ufficiale della Juventus. “Guardate chi è appena arrivato a Caselle. Bem-vindo @Cristiano“, scrive il club bianconero.

IL VIDEO DELL’ARRIVO

Sempre su Twitter, è stato anche pubblicato un video in cui si vede Ronaldo, sorridente, scendere dal jet privato accompagnato dal figlio più grande, dalla madre e dalla compagna. Abbronzato e tirato a lucido, l’asso portoghese viene ripreso mentre fa il segno del pollice e poi sale a bordo di un’auto che lo attendeva a bordo pista per lasciare l’aeroporto torinese.

LE VISITE AL “J MEDICAL”

In ogni caso, il programma non dovrebbe cambiare. Domani mattina, infatti, il nuovo attaccante della Juve sosterrà la visite mediche al “J Medical” prima di fare tappa alla nuova sede bianconera alla Continassa dove incontrerà Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra (che domani cominceranno la seconda settimana di allenamenti) e quindi firmare il contratto che lo legherà al club di Vinovo per i prossimi 4 anni.

DOMANI LA PRESENTAZIONE

Alle 18.30, infine, CR7 incontrerà i giornalisti nella sua prima conferenza stampa da giocatore della Juventus all’Allianz Stadium nella sala dedicata a “Gianni e Umberto Agnelli”. Insomma, come ha scritto la Juve sul suo sito ufficiale: l’operazione #CR7DAY è ufficialmente partita.