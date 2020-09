Ronaldo da record fa sorridere la Juve. E Pelè: «Sei unico!»

Aspettando il colpo in attacco – la pista che porta Suarez resta più viva che mai -, Andrea Pirlo potrà contare su una certezza che porta il nome di chiama Cristiano Ronaldo. Non c’è infortunio che tenga, quello al dito del piede, non c’è infortunio che impedisca al portoghese di macinare record dopo record. L’ultimo in ordine di tempo è quello che il cinque volte Pallone d’Oro ha ottenuto con la maglia della sua nazionale, martedì sera nel 2-0 con cui il Portogallo ha liquidato la Svezia. Due gol da antologia per scrivere un’altra pagina importante di storia. «Sono molto contento – ha detto al termine della partita – in primis perché la squadra ha vinto, perché era un gol che volevo, poi, ovviamente, per i 100 (poi anche il 101), con due grandi gol. Sono molto felice. Il futuro appartiene solo a Dio, mi sento bene, felice di giocare con tanti giovani, per il mister non ci sono parole e mi godo questo momento». «Quando ho avuto il problema a un dito del piede – ha continuato -, sapevo di poter recuperare per questa seconda partita. Mi piace stare in Nazionale, con questo gruppo, con questo staff, sapevo che la nostra squadra avrebbe fatto una bella partita indipendentemente dal fatto che io fossi o meno presente.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++