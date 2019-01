Ronaldo regala il primo trofeo alla Juve: la Supercoppa è bianconera

Cristiano Ronaldo regala il primo trofeo alla Juventus. Un colpo di testa del portoghese nel secondo tempo decide il match col Milan in Arabia Saudita e vale la Supercoppa Italiana, il primo titolo stagionale della Vecchia Signora. Match equilibrato e spigoloso, condito da polemiche e recriminazioni per le decisioni di Banti.

LE FORMAZIONI

Juve in campo con il 4-3-3. In attacco ci sono Douglas Costa, Dybala e Ronaldo, mentre Mandzukic twitta da casa sua: “Due settimane e torno”. Tridente anche per il Milan, ma – a sorpresa – Higuain è in panchina. Il titolare è Cutrone, col Pipita, in odore di trasferimento al Chelsea, ufficialmente colpito da febbre.

LA GARA

Il match non è molto spettacolare. Ci prova subito Cancelo con un diagonale di sinistro che si spegne fuori di poco, poi al 24′ Szczesny esce male su corner, ma Bakayoko prima e Castillejo poi non ne approfittano. Al 43′ primo squillo di Ronaldo: l’acrobazia del portoghese su cross di Douglas Costa non centra il bersaglio.

Grosso rischio per i bianconeri in avvio di ripresa, quando Cutrone coglie la traversa col sinistro. Poi, però, si sveglia Ronaldo che al 16′ scatta sul filo del fuorigioco su invito di Pjanic e beffa Donnarumma di testa. 3′ traversa di Cutrone di sinistro.

Dopo un gol annullato a Dybala per fuorigioco, Banti caccia Kessie su segnalazione Var dopo una entrataccia del centrocampista rossonero su Emre Can. E nel finale il giallo: intervento scomposto di Can in area su Conti, Banti tranquillizza tutti – “ho visto io” – e non va nemmeno a rivedere l’azione, per la verità piuttosto dubbia. Vince la Juventus, al Milan non basta la buona prestazione.

JUVENTUS-MILAN 1-0 TABELLINO

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur (41′ st Bernardeschi), Pjanic (19′ st Emre Can), Matuidi; Douglas Costa (45′ st Khedira), Dybala, Ronaldo. A disp. Perin, Pinsoglio, Del Favero, De Sciglio, Rugani, Spinazzola, Kean. All. Allegri

Milan (4-3-3): L. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetá (26′ st Borini); Castillejo (26′ st Higuain), Cutrone (34′ st Conti), Calhanoglu. A disp. Reina, A. Donnarumma, Abate, Laxalt, Musacchio, Strinic, Bertolacci, Mauri, Montolivo. All. Gattuso

Arbitro: Banti di Livorno

Rete: 16′ st Ronaldo

Note: espulso al 28′ st Kessie (M) per gioco scorretto. Ammoniti Calhanoglu, Alex Sandro, Pjanic, Castillejo, Calabria, Rodriguez, Dybala.