Ronaldo rincuora la Juve: “Serata difficile, crediamoci fino alla fine”

Cristiano Ronaldo prova a rincuorare la Juve. Non è stato un ritorno felice a Madrid per l’asso portoghese della Juventus, che contro l’Atletico – quasi un derby, per lui – non è riuscito a incidere. Anzi, Cr7 ha messo involontariamente lo zampino nella rete del definitivo 2-0 di Godin, deviando in modo decisivo la sfera nella porta bianconera.

“È stata una serata difficile”, scrive Ronaldo sul suo seguitissimo profilo Instagram ammettendo tutta l’amarezza provata per il risultato. Poi, però, arriva il grido di battaglia in vista del ritorno tra tre settimane allo Stadium: “Ora crediamoci #fino alla fine”.

Ci crede ancora pure Szczesny, che con le sue prodezze tra i pali aveva evitato il peggio nel in diverse circostanze prima di capitolare due volte nel finale: “Abbiamo bisogno di dare tutto nella seconda partita. Questa squadra non molla mai”.

Anche Massimiliano Allegri, nella consueta disamina social, invita tutto l’ambiente a non mollare: “Una sfida da vivere, e vincere, tutti assieme. Fino alla fine. Venti giorni per essere pronti”.