Ronaldo si allena con la Juve, pollice su per CR7. Intanto il legale della modella che lo accusa scrive alla procura di Lisbona

L'asso portoghese non sembra turbato dalla denuncia proveniente dagli Usa per un presunto caso di stupro

Pollice su per Cristiano Ronaldo, tornato ad allenarsi questa mattina con la Juventus. L’attaccante portoghese ha postato sui social una sua immagine della sessione di lavoro di questa mattina alla Continassa. Come commento, appunto, il segno del pollice all’insù e quello di ok.

LE ACCUSE DI STUPRO NON DISTRAGGONO CR7

Le accuse provenienti dagli Stati Uniti per un presunto caso di stupro, evidentemente, non distraggono il giocatore, che la foto sui social immortala nell’atto di calciare.

STOVALL SCRIVE ALLA PROCURA DI LISBONA

Nel frattempo dal Portogallo giunge la notizia che il legale della di Kathryn Mayorga, l’ex modella americana che accusa l’attaccante bianconero di abusi sessuali, ha inviato i documenti del caso alla Procura portoghese, nonché all’ordine degli avvocati e alla polizia municipale di Lisbona. Lo sostiene Correio da Manha, il giornale lusitano particolarmente attento alla vicenda che coinvolge CR7.

LA MAIL DELL’AVVOCATO DELL’EX MODELLA

Il giornale riferisce di una mail del legale, l’avvocato Leslie Stovall, in cui afferma di aver inviato i documenti a 18 forze dell’ordine di diversi Paesi. Nella mail si chiede di verificare se l’attaccante ha violato qualsiasi legge in vigore sulla base delle informazioni contenute nei documenti di Football Leaks. La mail è stata spedita dopo che i legali del giocatore hanno accusato i documenti sino ad ora pubblicati di essere falsi.