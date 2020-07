Ronaldo si regala un super yacht per lo scudetto Juve

Trentuno gol segnati per entrare di diritto nella storia della Juve, eguagliando il record di reti segnate in un singolo campionato da Felice “Farfallino” Borel. Ma questo ennesimo record personale non è bastato a CR7, fenomeno abituato a fare incetta di trofei, sia di squadra sia personali. In bacheca c’è già la Coppa dello Scudetto, la seconda di fila da quando è sbarcato in Italia, ma non ci sarà la “Scarpa d’oro” né tanto meno il titolo di capocannoniere, visto che Ciro Immobile, diretto concorrente in entrambe la corsa ai trofei, ha schiacciato sull’acceleratore. Per questo, CR7, in attesa di scendere in campo a inseguire la coppa che ama di più, la Champions League, ha deciso di farsi un doppio regalo per festeggiare il tricolore. Il primo, di qualche giorno fa, un super yacht da 27 metri. Senza pensarci troppo, Cristiano Ronaldo, ha acquistato l’Azimut Grande 27 Metri e, partendo dal cantiere di Viareggio del Gruppo Azimut-Benetti dove era andato a sceglierlo personalmente e dove poi gli è stato consegnato, ha cominciato nei giorni scorsi la sua crociera lungo la costa Ligure.

