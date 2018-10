Ronaldo è un bersaglio, spunta un altro stupro: fu archiviato 13 anni fa

IL CASO Il titolo della Juventus crolla in Borsa: perso il 25%

A volte ritornano, gli incubi. E non è una bella cosa. Specie se ti chiami Cristiano Ronaldo, sei il calciatore più famoso e più pagato del mondo, e i ricordi che riaffiorano sono quelli di accuse terribili e infamanti che credevi di aver cancellato per sempre dalla memoria. A volte ritornano, le brutte storie. E poco importa se affondano le radici nel passato remoto, quando Cristiano non era ancora Cr7, ma un promettente attaccante portoghese che aveva da poco firmato un rinnovo con il Manchester United.

Aveva 20 anni, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, quando una ragazza lo accusò di stupro per la prima volta il 2 ottobre del 2005. Si trovava a Londra, una giovane francese di origini africane denunciò di essere stata aggredita in una stanza del Sanderson Hotel. La polizia lo arrestò, dopo qualche ora venne rilasciato, un mese dopo fu scagionato completamente da Scotland Yard perché non c’erano prove.

«Mi hanno notificato la notizia che le indagini sono chiuse – spiegava lui stesso sul “The Telegraph” il 25 novembre dello stesso anno – e nessuna azione verrà intrapresa contro di me».

