Ronaldo, uno-due micidiale e la Juve stende il Cagliari

Un super Cristiano Ronaldo stende il Cagliari in quattro minuti e regala tre punti preziosi alla Juventus. Per Pirlo una vittoria importante e soprattutto una prestazione convincente.

LA PARTITA

All’11’ bianconeri avanti con Bernardeschi, ma la rete è annullato per fuorigioco di Morata. Dopo un paio di occasioni non finalizzate, al 38′ sale in cattedra CR7 che supera Cragno. Al 42′ l’ex Real raddoppia, sfruttando al meglio la torre di Demiral sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa palo di Demiral e un gol annullato al Cagliari, sempre per fuorigioco.