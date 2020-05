Ronchi verdi: «Ecco come sarà la nostra riapertura»

La riapertura si avvicina. Il Club Ronchiverdi di corso Moncalieri 466 a Torino, nel pieno rispetto delle normative, sta completando il suo restyling in vista della ripresa dell’attività, per confermarsi un’eccellenza, un luogo all’avanguardia da prendere come esempio per attività sportive da svolgersi in massima sicurezza, nei 50mila metri quadrati a disposizione.

Il circolo offre undici campi all’aria aperta, che sono stati completamente igienizzati e ai quali si potrà accedere attraverso turni che consentano ogni volta al personale di disinfettare l’area. Per quanto riguarda fitness e palestra, per l’intero periodo estivo, tutte le lezioni di fitness saranno svolte nei prati all’aperto adiacenti i campi da tennis e la piscina e le bici per lo spinning sistemate a debita distanza l’una dall’altra nell’ampissima sala congressi.

La piscina esterna avrà lettini distanziati, sia a bordo vasca sia negli oltre 7mila mq dedicati a ombrelloni e sdraio. Perfettamente a norma anche il bar e il ristorante. Oltre alla Business Lounge ci sarà l’innovativo Meeting Table, una sala riunioni all’aperto provvista di schermo, proiettore, carica batterie per cellulari e computer ecc, riservata gratuitamente agli sponsor che desiderino fare le proprie riunioni in sicurezza.