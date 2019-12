RONCO FIORI- INVERNALI O NATALIZIE, QUI LE COMPOSIZIONI DURANO. E LE ROSE DI CERA STUPISCONO

Natale al cimitero, perché il ricordo e la commemorazione non hanno date o scadenze. Come onorare al meglio i nostri morti anche in questo periodo dell’anno? Le idee da Ronco Fiori, il negozio che dal 1934 segue la vita dei torinesi giusto accanto al Cimitero Monumentale, non mancano e in questo periodo puntano su soluzioni economiche, pratiche e anche molto durature. L’idea di fondo è quella di proporre delle composizioni da portare sulle tombe o nelle cappelle anche poco prima di Natale e che durino intatte nella loro bellezza almeno fino a metà marzo, quando la Primavera comincerà ad affacciarsi.

Ecco perché Ronco Fiori propone due tipi di soluzioni, quelle invernali e quelle natalizie. Nel primo caso si tratta di composizioni esteticamente belle ma anche molto solide, con il pino a fare da elemento portante. Stanno bene anche all’aperto e durano. Quelle natalizie hanno di base lo stesso concetto, ma vengono abbellite da decorazioni e addobbi natalizi. In entrambi i casi si parte dai 10 euro.

E poi ci sono le rose, che per quanto sembri paradossale, d’inverno sono l’unico fiore che realmente tiene e dura immutato. Da Ronco la particolarità sono le rose di cera, un’idea importante dall’Olanda: una rosa normale che viene imbibita nella cera e può resistere intatta anche una settantina di giorni (prezzi dai 5 agli 8 euro).

Ronco Fiori, corso Regio Parco 75/A, Torino (davanti al civico 80 del Cimitero Monumentale);

Telefono: 011.280040.

Orario: 8.30-17 da martedì a domenica (chiuso il lunedì). Ingresso in auto per gli Over 70 (muniti di tessera sanitaria) da corso Regio Parco dalle 14 alle 17 e sabato dalle 12. Domenica tutto il giorno