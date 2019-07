RONCO FIORI – Un fiore ai nostri cari tutti i giorni dell’anno.

Ronco Fiori è lo storico negozio di fiori, proprio a ridosso del cimitero Monumentale, aperto nel 1934. Un’attività ricca di iniziative da dedicare ai nostri cari estinti e che fra i tanti servizi propone la formula dell’abbonamento floreale da porre sulle tombe a intervalli regolari. E, di conseguenza, la cura delle composizioni o delle piante in maniera costante e quotidiana.

Ronco Fiori è aperto tutto l’anno anche ad agosto, tutti i giorni tranne il lunedì, proprio per potere essere sempre disponibile per tutti coloro che affidano le tombe dei propri cari alla sua gestione. «Non andiamo mai in vacanza – spiegano i titolari – Chi sceglie un’attività come la nostra si deve fare carico di certe responsabilità. Inoltre, confezioniamo mazzi di fiori per qualsiasi occasione lieta e cerimonia».

Affidarsi a Ronco Fiori significa anche essere comodi dato che il negozio è proprio davanti all’ingresso del cimitero da cui possono entrare le automobili. «Cerchiamo di preparare un servizio su misura per il nostro cliente senza dimenticare il risparmio e soprattutto il garbo». I prezzi sono competitivi, un’orchidea costa 2,50 euro. Provare per credere, agosto è il mese giusto. Tornerete tutto l’anno.

Ronco Fiori, corso Regio Parco 75/A, Torino (davanti al n. 80 del cimitero Monumentale);

Telefono: 011.280040.

Orario: 8,30-17 (chiuso il lunedì); ingresso in auto per gli over 70 (con tessera sanitaria) da corso Regio Parco dalle 14 alle 17; sabato dalle 12; domenica tutto il giorno.