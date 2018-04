Ronsini estetica – Goditi una vera oasi di benessere

Lo Studio Ronsini Estetica Avanzata in via di Nanni 35, in piena zona Cenisia ma facilmente raggiungibile dal Centro, mette al centro della sua attività giornaliera il benessere dei clienti. Lo conferma anche Rossana Ronsini, la sua ideatrice:

«Siamo praticamente da cinque anni in questa zona di Torino e tutti i giorni mettiamo al servizio della clientela la nostra professionalità e per questo la gamma di trattamenti che offriamo è amplissima. E per i trattamenti viso e corpo personalizziamo in base ad un check-up mirato».

All’esperienza del personale si affiancano attrezzature e tecnologie avanzate per trattamenti come radiofrequenza viso e corpo, laser epilazione, slimlaser, ossigeno iperbarico per il viso, ultrasuoni, linfodrenaggio meccanico e manuale. Accanto a questi, tutti i trattamenti di estetica basilari come epilazioni, manicure e pedicure, pulizia del viso, rimozione delle macchie cutanee, ma anche massaggi personalizzati (tonificazione, rassodamento, decontratturante, fanghi, alghe termali, thalasso scrub associati a prodotti specifici per ogni esigenza, anche quelle delle donne in stato di gravidanza.

Lo Studio è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9.30-19.30, il sabato soltanto su appuntamento.

«Ma in realtà chiediamo sempre di prendere appuntamento, anche negli altri giorni, per avere il tempo necessario da dedicare a ciascuno».

Contatti: 011.4346558.