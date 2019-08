Dalla musica al calendario Pirelli. La bellissima cantante spagnola Rosalía poserà per l’edizione 2020 del calendario che quest’anno avrà come tema ‘Looking for Juliet’, ispirato alla protagonista femminile del classico di William Shakespeare “Romeo e Giulietta’, ma rivisitato in chiave moderna.

Ventisei anni e oltre 4 milioni di follower su Instagram: Rosalía incanta sul palco e anche sui social.

(Tutte le foto sono tratte da Instagram)