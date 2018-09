Rosanna Arkle, le curve pericolose dell’ex grid girl

Passato da ombrellina per la modella neozelandese, oggi indiscussa star dei social

Gli oltre quattro milioni di follower del suo profilo Instagram dimostrano che di argomenti interessanti Rosanna Arkle ne ha da vendere. Soprattutto da quando, negli ultimi tempi, si è resa protagonista di ritocchini in serie che hanno trasformato il suo corpo, già bellissimo di suo, in una successione di curve mozzafiato.

Biondissima e straordinariamente provocante, Rosanna è una vera star dei social ed è molto conosciuta anche nell’ambiente delle corse e dei gran premi: nel suo curriculum, infatti, ha anche un passato da grid girl

Oggi ha lasciato i circuiti, ma non ha smesso di incantare mettendo in mostra spesso e volentieri il suo corpo perfetto. Sguardo sexy, lato A esplosivo, lato B da scultura ellenica, gambe lunghe e sinuose. Un concentrato di bellezza e sensualità, che non stanca mai.