Dal 1930 sul mercato, quindi da generazioni legate sempre alla stessa famiglia, la Rosm Edil è l’azienda che fa al caso di chiunque necessiti di materiali edili per costruire, restaurare, sistemare case, ville, appartamenti, uffici e quant’altro. Ecco le prime, importanti informazioni legate a un’attività che, però, vuole essere all’avanguardia soprattutto per quanto riguarda la cura del proprio cliente. Tanto che la Rosm Edil mette a disposizione un’interessante e originale servizio di noleggio di attrezzature qualora un privato volesse fare tutto da sé. E c’è di più, dato che:

«A breve darò anche la possibilità di noleggiare da noi furgoni per chi ha bisogno di portare il materiale fuori Torino e non sa come fare»

spiegano dalla Rosm Edil sempre ricca di iniziativa. Dato che, se tutto ciò non dovesse bastare, esiste anche un servizio che permette al cliente di farsi portare le latte di vernice per il colore direttamente a casa. La soluzione ideale per le grandi imprese di costruzione, le medie, gli artigiani e i privati. Nello specifico, le forniture riguardano: stoccaggio ritiro macerie da imprese, assistenza e vendita di elettro utensili, pavimentazione esterna e interna, malte leganti, sistema tintometrico e installazione e vendita di bombole gas propano. Insomma, di tutto e di più per questa vera officina dell’edilizia grazie alla quale anche chi non sa tenere un martello in mano, può diventare un vero esperto e per chi, invece, facendolo per mestiere è sicuro dei risultati che porterà…. a “casa”.

Indirizzo: via Demonte 11/g

Telefono: 011.6633708

Orari: lunedì-venerdì 7-12; 13,30-18, sabato 7-12