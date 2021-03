Rossella Longo, la bellezza mediterranea che conquista i social

È una delle influencer italiane più seguite su Instagram e basta dare un’occhiata al suo profilo per rendersi conto del motivo: Rossella Longo ha argomenti piuttosto convincenti per attirare l’attenzione.

Napoletana, mediatrice linguistica, non ama le foto “volgari” e preferisce mettersi in mostra con studiata malizia. Nei suoi scatti è la semplicità, la naturalezza che predominano e i followers la amano proprio per questo.

Amante dei viaggi e delle vacanze, con una predilezione per il mare ma anche per le capitali europee, Rossella è una classica bellezza mediterranea: forme esuberanti e carattere solare, praticamente perfetta.