Rosso (Fdi): “Rilanciare il turismo piemontese è una priorità”

“Lo sviluppo del turismo piemontese è ancora agli albori. Si deve fare molto di più, replicando il modello delle Langhe su tutto il territorio regionale e rendendo il capoluogo Torino una meta dove i turisti si fermino almeno due notti e non per una toccata e fuga in giornata, come spesso capita oggi”. Roberto Rosso, candidato per Fratelli d’Italia in Regione, ha parlato del futuro del Piemonte nella serata del 4 maggio, in un incontro pubblico insieme con Alessandro Meluzzi e il candidato alle Europee Agostino Ghiglia, di fronte a una sala gremita da centinaia di persone.

“Dall’enogastronomia all’agricoltura, dalla cultura, dalle regge sabaude ai laghi e le montagne, la nostra Regione ha potenzialità ancora inesplorate da sfruttare in modo importante. Un programma che non può prescindere da un grande rilancio dell’aeroporto di Torino, ormai in stato comatoso a livello di offerta di destinazioni”.

È poi intervenuto Meluzzi con un endorsement alla candidatura di Rosso, ricordando anche la paradossale situazione finanziaria “creatasi negli ultimi anni a livello mondiale. Ci informano che l’indebitamento complessivo è di 700mila miliardi di euro. Allora mi chiedo, con chi siamo indebitati? Con gli Ufo? No, siamo indebitati con chi stampa carta straccia che diventa carta moneta e che la impone agli Stati, privandoli della loro sovranità. In ossequio alla Costituzione, che quella sovranità affida al popolo, dobbiamo cercare di combattere questo stato di cose”.