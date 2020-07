Rosso, il processo inizia con un’ora di ritardo: “Purtroppo siamo in Italia”

È cominciato con un’ora di ritardo e con una battuta polemica il processo a Roberto Rosso, l’ex assessore regionale di Fratelli d’Italia arrestato a dicembre 2019. L’udienza, in programma alle 9.30 presso l’aula bunker delle Vallette, ha avuto inizio soltanto alle 10.40.

Alberto Giannone, presidente del Collegio giudicante, ha spiegato senza giri di parole i motivi del ritardo: “Chiedo scusa ad avvocati e giornalisti. Per un disguido non certo nostro ma del Dap, a cui avevamo regolarmente scritto, non abbiamo ancora il video collegamento. Purtroppo siamo in Italia“. Il collegamento, infatti, era stato approntato per un disguido col PalaGiustizia.

Quello giusto è stato ripristinato dopo oltre tre quarti d’ora e l’udienza ha avuto inizio, appunto, alle 10.40. In tribunale Rosso non è presente. L’avvocato difensore, Giorgio Piazzese, ha spiegato che il suo avvocato è molto provato da più di 200 giorni di carcerazione preventiva e che intende comunque partecipare attivamente al dibattimento più avanti, visto che oggi il processo non sarebbe entrato nel vivo.