Bruciano i boschi del Canavese, brucia anche un fienile di Rosta. Alimentato dal forte vento di foehn, un incendio è divampato nelle prime ore di oggi coinvolgendo diverse balle di fieno sistemate in una struttura nel territorio della cittadina del Torinese.

Nelle operazioni di spegnimento sono impegnate tre squadre di vigili del fuoco, intervenute sul luogo dell’incendio sin dalle 6 del mattino. Non si conoscono, almeno per il momento, le cause che hanno dato il via alle fiamme.