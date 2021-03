Roulette russa sulla strada: l’ultima follia dei ragazzini

Buttarsi tra le auto in corsa e scansarsi all’ultimo secondo per evitare di essere investiti. Un “passatempo” folle che a quanto pare sta prendendo piede tra i ragazzini della zona di Rivoli e Collegno, da dove negli ultimi giorni sono arrivate più segnalazioni da parte di automobilisti sotto shock dopo aver rischiato di investire degli adolescenti che si sono letteralmente buttati sotto le loro auto.

In un caso, venerdì sera, è intervenuta anche la polizia. A chiamare gli agenti è stato uno degli automobilisti, dopo aver rischiato di investire un ragazzino che si era praticamente sdraiato in mezzo alla strada in corso Francia, a Rivoli. All’arrivo delle volanti però di lui e dei suoi amici non c’era più traccia. Un altro episodio è avvenuto a Collegno ed è stato raccontato ieri su Facebook: «Qualche sera fa intorno alle 21,45 mia moglie stava tornando a casa con l’auto e in piazza della Repubblica c’erano dei ragazzini sui monopattini che cercavano di fare dei frontali con le auto per poi all’ultimo spostarsi».

Dietro questa follia potrebbe esserci ancora una volta l’uso distorto dei social network e in particolare di Tik Tok, il social attualmente più in voga tra i giovanissimi nel quale si pubblicano dei video autoprodotti. Sfidare la sorte in strada sarebbe al centro della “planking challenge”, filmati in cui i ragazzini fanno esercizi per addominali sdraiati in mezzo alla strada e in cui “vince” il più coraggioso, quello che si alza il più tardi possibile per sfuggire alle auto in arrivo. La versione con i monopattini potrebbe essere solo una variante di questa pazzia, ideata da ragazzini che hanno pensato bene di sconfiggere in questo modo la noia di una sera invernale.