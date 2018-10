Rowing Regatta, sfida a colpi di remo ai Murazzi: doppietta del Politecnico contro l’Università [LE FOTO]

Gli aspiranti ingegneri vincono per il terzo anno consecutivo, sia con l'equipaggio maschile che con quello femminile

Il Politecnico di Torino, per il terzo anno consecutivo, ha vinto la Rowing Regatta. La XXII edizione dell’ormai storica sfida a remi ormai tra gli equipaggi dei due atenei, ha visto il trionfo del “Poli” sull’Università degli Studi di Torino, portando così l’Albo d’Oro della manifestazione sul punteggio di 12 a 10, sempre però a vantaggio di UniTo.

DOPPIETTA PER GLI INGEGNERI

Anche la gara femminile ha visto l’equipaggio di PoliTo avere la meglio su UniTo. L’evento e’ stato inserito nel programma dell’Ottobre Remiero Piemontese, che la Federazione Italiana Canottaggio, con l’ausilio dell’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte, ha promosso tra le iniziative per celebrare i 130 anni di canottaggio della Federazione. “La gara è stata di alto livello tecnico e l’evento è ormai una vetrina per il canottaggio piemontese e nazionale”, commenta il presidente del Cus Torino, Riccardo D’Elicio.