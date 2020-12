Rsa, co-housing e la palestra: così rinasce l’ex area Lancia

Due case di riposo, co-housing, palestra e un lungo boulevard per collegare via Lancia a via Monginevro. Rinasce così la maxi-area di 95mila metri quadri degli ex stabilimenti Lancia di borgo San Paolo, nel rettangolo tra le vie Monginevro, Caraglio, Lancia e Issiglio. Finalmente, verrebbe da dire, perché la spinta decisiva ai lavori è arrivata solo in questo 2020, dopo che il piano era stato approvato ben dieci anni fa per poi essere aggiornato nel 2014. Ma fino ad oggi su cinque lotti ne era stato realizzato uno solo, quello degli appartamenti tra via Monginevro e via Issiglio. Eppure proprio nell’anno del Covid, che ha fermato tanti cantieri, all’ex Lancia i lavori sono ripartiti in maniera spedita. Le due rsa convenzionate, da 200 posti ciascuna, saranno completate per fine 2021. Mentre per il 2022 avremo anche la trasformazione del fabbricato di fronte alle case di riposo con cinque strutture commerciali, tra cui un piccolo supermercato e una palestra.

