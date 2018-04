Ruba 26 tagli di parmigiano. Scoperto, spintona il commerciante. Arrestato

E' successo in un negozio di via Clementi a Torino

Gli agenti della squadra Volante hanno arrestato un cittadino romeno di 24 anni e denunciato un suo connazionale di 25, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio alle spalle, con l’accusa di rapina.

SPINTONA IL COMMERCIANTE

I due, dopo essere entrati in un negozio di via Clementi si sono impossessati di 26 tagli di parmigiano. La cosa non è tuttavia passata inosservata a un dipendente del negozio il quale ha fermato la coppia di stranieri. Il ventiquattrenne, tuttavia, ha reagito male alla richiesta del commerciante e per garantirsi la fuga lo ha spintonato.

NON POTEVA STARE IN ITALIA

A seguito di accertamenti, i poliziotti sono giunti rapidamente sulle sue tracce ammanettandolo. L’arrestato aveva un divieto di reingresso nello Stato italiano fino al giugno del 2020.