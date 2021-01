Ruba 500 euro di articoli al supermercato e li nasconde sotto la giacca: 21enne in manette

E' accaduto in un supermercato di Caselle Torinese: in manette 21enne del luogo. Altre 3 denunce per furti a Torino

Un arresto e tre denunce per furti e reati contro il patrimonio a Torino e dintorni: questo il bilancio dell’operazione recente dei carabinieri.

CASELLE, 21ENNE IN MANETTE PER FURTO

Uno di questi episodi è avvenuto a Caselle Torinese: in manette un 21enne del luogo per un furto in un supermercato. Il giovane ha infatti riempito il carrello di articoli, raggiungendo un valore di oltre 500 euro tra profumi, cibo e detergenti. Una volta raggiunta la cassa “self service” ha pagato solo una bottiglia d’acqua, nascondendo il resto: è stato però scoperto poco dopo da una pattuglia dell’Arma.

TRE DENUNCE A TORINO

L’altro caso a Torino dove tre giovani, un egiziano e due marocchini, sono stati denunciati per vari furti. Hanno rispettivamente rubato prodotti da dei distributori automatici di via Galliani e da due negozi di abbigliamento.