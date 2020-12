E' successo in corso Turati a Torino

Furto al supermarket: ladro finisce nella rete dei carabinieri. E’ successo in corso Turati a Torino dove i militari della stazione Borgo San Secondo sono intervenuti in un supermercato della zona dove hanno bloccato un cittadino italiano di 25 anni.

MERCE RECUPERATA E RESTITUITA

Il giovane, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, aveva appena rubato accessori tecnologici e cosmetici. La merce è stata recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.