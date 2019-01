Ruba il borsello a un anziano: inseguito da un passante e arrestato dalla polizia

In via Gottardo, a Torino

Insieme a un complice, aveva appena sottratto il borsello a un anziano signore: mentre l’altro malfattore chiedeva alla vittima, al volante di un’auto parcheggiata in via Gottardo, indicazioni per la stazione, lui ne ha approfittato per impadronirsi della borsa sistemata sul sedile posteriore.

Un passante, però, vista la scena ha inseguito il ladro ed è riuscito a bloccarlo, richiamando l’attenzione di una volante della polizia in transito. I poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo, con l’accusa di rapina aggravata.

Destinatario della misura cautelare un uomo di 35 anni, di nazionalità marocchina. Sfuggito all’arresto, per il momento, il complice che si è dato alla fuga. Il borsello è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.