Ruba casse d’acqua dal retro di supermercato di Barriera Milano: arrestato

Stava rubando una cassa d’acqua dopo l’altra dal retro di un supermercato di Barriera Milano, a Torino, insieme ad un complice. Una volta presa una, la accatastava insieme alle altre dietro ad un cancello. I poliziotti, però, lo hanno presto notato: inutile il tentativo di fuga, il malvivente è stato arrestato.

IL FATTO

E’ accaduto intorno alle 2.30. Gli agenti, in transito su corso Giulio Cesare, si sono avvicinati per un controllo e hanno fatto la scoperta. L’uomo, 41enne marocchino, stava trasportando una confezione dopo l’altra in prossimità di un cancello, con la collaborazione di un secondo individuo a permetterne il passaggio. Quest’ultimo, alla vista dei militari, è riuscito a scappare attraverso i tetti. La Volante ha però bloccato il ladro, notando come avesse manomesso la telecamera di sorveglianza, puntandola verso l’alto. Accompagnato agli uffici di Questura, il 41enne ha offerto false generalità: è quindi stato denunciato per falsa attestazione e arrestato per tentato furto.