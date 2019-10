Ruba il cellulare e prende a pugni la vittima: arrestato

Il rapinatore è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità

In corso Giulio Cesare

Lo hanno fermato in corso Giulio Cesare, in prossimità del ponte Mosca, e lo hanno arrestato nonostante la sua tenace resistenza: pur di rallentare i poliziotti, l’uomo aveva affermato di avere una lametta in bocca, simulandone l’ingestione.

Nonostante i suoi tentativi, alla fine il rapinatore è stato bloccato e assicurato alla giustizia. All’arrivo del personale medico del 118, peraltro, l’uomo ha ammesso di aver mentito e di essere in buone condizioni.

Sulle sue tracce gli agenti del commissariato Centro in servizio di volante si erano posti su segnalazione di un 47enne che aveva riferito loro di essere stato aggredito e colpito al volto e di aver subito il furto del cellulare.

Anche negli uffici di polizia il rapinatore ha fatto problemi, rifiutando di declinare le proprie generalità. Attraverso i riscontri in banca dati, la polizia ha accertato la sua identità: si tratta di un tunisino di 34 anni, arrestato per rapina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.