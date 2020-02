Ruba computer e console dallo zaino di un dipendente in ufficio: arrestato

Aveva approfittato di un momento di distrazione di un dipendente in ufficio per sottrargli computer, console e caricabatterie dal suo zaino. Un uomo, 40enne italiano, è stato arrestato per rapina a Torino in via Montefeltro la scorsa domenica sera.

INUTILE IL TENTATIVO DI FUGA

L’uomo si era impossessato della borsa del malcapitato e ha prima tentato la fuga verso i bagni dell’edificio. Un addetto delle pulizie, però, aveva assistito alla scena e ha subito allertato il dipendente che, con il trolley al seguito, ha provato a tranquillizzarlo distogliendo l’attenzione dalla valigia. Il dipendente, però, non ha ceduto e ha subito chiamato la polizia. L’arrivo degli agenti ha poi fatto desistere il ladro, che ha restituito la refurtiva. E’ stato arrestato per rapina.