Ruba due zaini da una vettura in sosta: 46enne acciuffato dalla polizia

La passeggiata con il cane era solo una scusa. In realtà gli serviva per “perlustrare” il terreno ed adocchiare le auto dei turisti in visita al Museo dell’Auto di Torino. Perché, subito dopo, lasciato l’animale a casa, tornava in zona e ripuliva i veicoli finiti nel mirino. Ha fatto così con una vettura in sosta: dopo averne infranto, con una pietra, il deflettore, ne ha asportato due zaini che erano all’interno.

BECCATO 46ENNE

Protagonista del “fattaccio” un 46enne italiano acciuffato dagli agenti del commissariato Barriera Nizza nei pressi del Museo dell’Auto di Torino subito dopo aver messo a segno il furto. I poliziotti hanno intensificato da tempo il monitoraggio dell’area a causa di numerosi furti su auto avvenuti nelle scorse settimane nel piazzale del museo e nelle vie vicine.

IL MATERIALE SCOPERTO A CASA

A casa dell’uomo gli agenti hanno trovato navigatori, cartine stradali, chiavette usb, caricatori per computer e cellulari, ombrelli e coltellini con ogni probabilità provento di furto e un telecomando “jammer”, disturbatore di frequenze, utilizzato per impedire la chiusura centralizzata dei veicoli.

DENUNCIATO PER ARMI

L’uomo oltre che per ricettazione e resistenza è stato denunciato anche per detenzione abusiva di armi. Nell’alloggio, infatti, i poliziotti hanno trovato una cartuccia calibro 12 per fucili.