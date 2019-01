Ruba la casa mobile dell’anziano morto e la installa in giardino: sinti denunciato

Ha pensato bene di rubare la casa mobile di proprietà di un anziano di 75 anni, morto da pochi giorni ad Orbassano, stroncato da un malore. Ma il figlio del defunto, resosi conto dell’accaduto, ha segnalato tutto ai carabinieri e per il “furbetto” è scattata la denuncia.

DENUNCIATO UN 31ENNE SINTI

L’uomo, C.P. un 31enne sinti, si era recato a casa del defunto e, come se fosse la cosa più normale del mondo, aveva agganciato l’abitazione mobile di marca “Shelbox” dell’anziano alla propria macchina portandosela via. Una volta nel suo alloggio, in strada Rivalta, l’aveva installata nel proprio giardino. Ed è lì che i carabinieri l’hanno trovata riconsegnandola al figlio del proprietario.