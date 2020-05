Evidentemente il lungo lockdown le ha allentato i riflessi: la conducente scende per controllare e dà via libera al ladro

Furto in diretta

Le telecamere riprendono tutto, impietose. Prima spunta fuori il ladro che lega qualcosa al tubo di scappamento dell’automobile, poi la conducente mette in moto e avverte un rumore sinistro.

La malcapitata scende a controllare e dà via libera, inconsapevolmente, al furfante che entra e scappa via. Il trucchetto è vecchio, ma evidentemente la conducente ha i riflessi allentati per il lungo lockdown.