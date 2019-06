Ruba le chiavi di casa dall’auto ed entra nell’appartamento: arrestato

Stava trascorrendo la domenica in agriturismo e aveva lasciato le chiavi della sua abitazione in auto, sistemata all’interno del parcheggio della struttura. Un torinese residente in via San Clemente, però, ha ricevuto una brutta sorpresa: una notifica sul proprio smartphone, collegato alle telecamere di sorveglianza, che segnalava un’intrusione nella sua abitazione.

L’uomo ha subito contattato il 112 fornendo la descrizione del ladro grazie alla quale gli agenti, giunti sul posto, lo hanno riconosciuto e bloccato. Si tratta di L. O., un italiano di 25 anni. Nel suo marsupio sono stati rinvenuti vari gioielli e un mazzo di chiavi. Di li a poco è arrivato il proprietario dell’appartamento che, riconosciuto l’autore del furto, ha individuato come proprie le chiavi rinvenute nel marsupio e i monili; ha inoltre riferito di aver trovato il nottolino della sua autovettura forzato.

È stato il racconto del cognato, che al momento del fatto si trovava fuori Torino con la vittima, a collegare i due accadimenti, svelando la dinamica dell’accaduto, ben più complessa di un semplice furto in abitazione. L’uomo ha infatti dichiarato di aver visto il ladro di appartamento aggirarsi nel parcheggio dell’agriturismo quale ora prima del furto. Solo allora il proprietario dell’appartamento si è avveduto della mancanza delle chiavi della sua abitazione che, infatti, sono state ritrovate nel marsupio del malfattore, e del libretto di circolazione, grazie al quale il ladro è riuscito a entrare indisturbato nell’appartamento.

Il ladro di appartamento è stato quindi arrestato per furto aggravato in abitazione, in concorso con persona rimasta ignota, e indagato in stato di libertà per ricettazione. A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto uno spray al peperoncino, e quindi un’arma agli effetti di legge, una radio trasmittente con auricolari, guanti e un passamontagna.