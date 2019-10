Ruba le chiavi dell’auto dove viaggia l’ex e chiede soldi per restituirle: arrestato

TORINO Denunciato anche per furto

Ha raggiunto l’ex compagna, da poco uscita da una discoteca e accomodatasi nell’auto di un conoscente, in corso Venezia e si è impossessato delle chiavi della vettura, chiedendo soldi per la loro restituzione. Poi si è allontanato a bordo della sua auto portando con sé le chiavi, circostanza che ha indotto il proprietario a tornare a casa per prendere un altro mazzo. Mentre lo faceva, ha ricevuto diverse telefonate estorsive dal protagonista dell’intimidazione.

Quando poi è tornato sul luogo dove la vettura era parcheggiata, il proprietario non l’ha più trovata. È venuto a sapere che era stata spostata in via Fossata, nei pressi dei parcheggi della stazione Rebaudengo, dove ha attirato l’attenzione di una pattuglia di polizia della Volante.

L’episodio si è verificato domenica mattina e gli agenti hanno verificato che l’auto era stata danneggiata: c’erano segni di un recentissimo incendio che aveva interessato il sedile anteriore sinistro, parte della plastica risultava sciolta e ancora colante, mentre tre pneumatici del veicolo erano “a terra”. I poliziotti stavano ancora raccogliendo testimonianze, quando sul posto si è materializzato l’estorsore.

Nonostante un tentativo di fuga a piedi l’uomo, un 38enne di nazionalità italiana e con precedenti di polizia, è stato acciuffato poco dopo e arrestato per tentata estorsione. Inoltre, è stato anche denunciato per furto e danneggiamento, oltre che sanzionato per aver guidato con la patente sospesa.