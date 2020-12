Ruba nel supermarket e scappa ma fuori ci sono i carabinieri: beccato

E' successo a Torino, in via Cigna

A Torino, in via Cigna, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un marocchino di 30 anni, in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato fermato subito dopo aver messo a segno un furto all’interno di un supermarket.

L’INTERVENTO DELLA PATTUGLIA DI CARABINIERI

I militari dell’Arma, di pattuglia in zona, hanno visto il ladro uscire di corsa dall’esercizio commerciale e si sono insospettiti. Il loro intervento è stato rapidissimo e per il fuggitivo non c’è stato nulla da fare. Al momento dell’arresto il maghrebino non ha opposto resistenza.