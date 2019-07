Ruba Rolex e bracciale Tiffany all’aeroporto di Torino: denunciata imprenditrice [VIDEO]

Un furto dal valore complessivo di quasi 10mila euro: è accaduto all’aeroporto di Caselle, dove una donna, amministratrice delegata di un’azienda del nord-ovest, ha rubato un Rolex Datejust ed un bracciale Tiffany, lasciati incustoditi al varco di sicurezza, nella vaschetta porta oggetti dei controlli.

STAVA PARTENDO PER UN VIAGGIO IN FAMIGLIA

La scoperta è stata fatta in seguito ad una perquisizione presso la casa della donna. La signora aveva notato la presenza degli oggetti nella cassetta, che erano stati dimenticati da una famiglia in partenza per la Sardegna, e, dopo aver controllato che nessuno la osservasse, ha preso gli oggetti e li ha indossati recandosi al gate di imbarco.

DECISIVE LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA

Sono state le riprese delle telecamere di sicurezza ad incastrare l’autrice del furto: gli agenti hanno rintracciato tutto il percorso della donna, risalendo all’identità di quest’ultima e quindi recuperando bracciale ed orologio. Infine, la donna è stata in stato di libertà per furto aggravato.