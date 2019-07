Ruba smartphone mentre chiede l’elemosina, arrestata 35enne

Si è avvicinata ai clienti di un bar di piazza della Consolata a Torino chiedendo l’elemosina, mostrando un foglio sgualcito inserito in una busta di plastica recante delle frasi di aiuto, quindi ha chiesto insistentemente del denaro a un uomo di 65 anni intento a consumare una bevanda, ricevendo un fermo rifiuto.

La donna ha appoggiato il foglio sul tavolino, continuando nelle sue richieste prima di dileguarsi all’improvviso. Il cliente si è accorto immediatamente di essere stato derubato del proprio cellulare e ha dato l’allarme, provocando il tempestivo intervento degli agenti di polizia della squadra volante.

I poliziotti hanno individuato la responsabile, una 35enne di nazionalità romena domiciliata presso il campo nomadi di via Germagnano, presso i banchi del mercato di piazza della Repubblica. Era ancora in possesso del foglio utilizzato per commettere il reato, ma non più dello smartphone rubato, del valore di circa 700 euro. È stata arrestata per furto pluriaggravato, con recidiva specifica nei cinque anni.