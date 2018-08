Ruba un autoradio, bloccato da coppia romena: arrestato

Una coppia di giovani romeni ha bloccato un italiano che aveva appena rubato una autoradio permettendo alla polizia di procedere all’arresto. E’ successo a Torino nel quartiere San Salvario.

IL LADRO E’ STATO COLTO SUL FATTO

I ragazzi avevano sorpreso l’uomo – un cinquantaduenne – all’interno della loro auto. Il ladro si è scusato e ha chiesto ai due di non avvertire le forze dell’ordine: in cambio gli ha proposto, oltre alla riconsegna dell’autoradio, un altro apparecchio stereo. Subito dopo ha tentato di darsi alla fuga ma in poco tempo è stato raggiunto e arrestato dagli agenti. Addosso aveva delle tronchesi e un coltellino. Mentre procedevano al fermo, i poliziotti sono stati avvicinati da un’altra ragazza dicendo di essere stata vittima di un furto e ha riconosciuto una delle due autoradio.