Ruba un cellulare e tenta la fuga in metro: la scarsa affluenza lo tradisce, arrestato

Aveva architettato il furto alla perfezione, rubando il cellulare ad una donna e dandosi subito alla fuga in treno. Peccato, però, che la scarsa affluenza di persone in metropolitana lo abbia tradito, visto che per i poliziotti è stato un gioco da ragazzi pedinarlo e quindi arrestarlo una volta sceso dal mezzo. Si tratta di un 25enne marocchino, irregolare su territorio italiano e già pregiudicato, arrestato lo scorso martedì sera per furto aggravato e denunciato per inosservanza dei provvedimenti d’Autorità.

L’ACCADUTO

Il malvivente aveva seguito la vittima fino alla fermata Re Umberto dove si era appostato alle sue spalle, pronto ad entrare in azione. Nonostante una tentata resistenza, l’uomo riesce nel colpo e si dà alla fuga nella direzione opposta. E’ però sfortunato: sia la vittima che un addetto ai sistemi di videosorveglianza della GTT lo hanno visto molto bene e, vista la quasi assenza di persone in stazione, è facile diramare le note di ricerca alla centrale della Polizia di Stato. Il fuggitivo scende poi alla fermata Rivoli e qui gli agenti lo attendono sulle scale, arrestandolo.