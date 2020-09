Ruba una bici e scappa. Il proprietario la insegue e la fa arrestare. E’ successo venerdì scorso a Torino, all’incrocio tra corso Giulio Cesare e Lungo Dora Napoli. Qui una pattuglia di agenti del commissariato Barriera Milano ha notato una donna in sella ad una bicicletta procedere a velocità piuttosto sostenuta; dietro di lei, un uomo che tentava di fermarla.

IL PROPRIETARIO DELLA BICI FERMA I POLIZIOTTI

E’ stato quest’ultimo, proprietario della bici, che, vista sopraggiungere la pattuglia, ne ha richiamato l’attenzione. I poliziotti hanno allora fermato la fuggitiva e raccolto, contestualmente, la denuncia della vittima; pochi minuti prima la donna, insieme ad un complice poi dileguatosi, ava rubato la sua bicicletta che era assicurata tramite una catena alla ringhiera di casa.

LA LADRUNCOLA E’ STATA ARRESTATA

La ladruncola, fermata è una cittadina italiana di 51 anni, pluripregiudicata. Considerata la pericolosità sociale della stessa e la flagranza di reato, è stata tratta in arresto per furto aggravato in concorso con persona rimata ignota.