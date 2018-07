Ruba una bici parcheggiata in strada: lui finisce in manette, il complice scappa

Un passante lo ha visto tagliare, con delle tronchesi che aveva preso dallo zaino in spalla, la catena che teneva una bicicletta legata al palo e poi consegnare la bici a un complice, che subito dopo si è allontanato dal luogo del furto.

RINTRACCIATO DALLA POLIZIA

Agenti della squadra Volante, giunti sul posto dopo la segnalazione, hanno rintracciato il ladro: si tratta di un trentatreenne con numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Per lui sono scattate le manette per furto pluriaggravato in concorso con persona rimasta ignota. Le tronchesi sono state sequestrate.