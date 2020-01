Ruba un’auto della Croce Bianca, esce fuori strada e si schianta. Prima soccorso, poi denunciato

Il ladruncolo è stato medicato in ospedale a Chivasso. Nel "botto", la vettura, una Fiat Grande Punto, è andata completamente distrutta

L'incidente in corso Europa a Volpiano

Ruba un’auto, in dotazione alla Croce Bianca di Volpiano, ma esce di strada e finisce dritto al pronto soccorso. Dopo il “botto”, il ladruncolo è stato infatti trasportato all’ospedale di Chivasso: sottoposto alle cure del caso (nello schianto non ha riportato ferite “serie”) è stato dimesso ma subito dopo, per lui, è scattata la denuncia da parte dei carabinieri con l’accusa di furto aggravato.

AUTO COMPLETAMENTE DISTRUTTA

Il “colpo” è stato messo a segno nella sede della Croce Bianca di piazza Giovanni Bosco. Ad esser stata trafugata è stata una Fiat Grande Punto, utilizzata per il trasporto del personale sanitario e del materiale. L’incidente è avvenuto in corso Europa, dove poi il malvivente è stato soccorso. Nell’incidente, la vettura è andata completamente distrutta.