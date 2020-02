Ruba un’auto, tenta di investire il proprietario e travolge delle vetture in sosta: arrestato

Appena si è accorto che un’autovettura parcheggiata in via Genova aveva le chiavi nel quadro, si è precipitato al volante, l’ha messa in moto e ha quasi travolto il proprietario che si trovava a pochi metri, per poi allontanarsi sgommando.

È accaduto sabato notte e una volante della polizia in transito, che ha assistito alla scena, si è lanciata subito all’inseguimento del ladro, che si è prima diretto verso via Finalmarina per poi tentare un repentino cambio di direzione e di marcia in via Ventimiglia.

L’operazione non è andata a buon fine. Il malvivente, un cittadino marocchino di 33 anni, ha perso il controllo della vettura centrando in pieno alcune auto parcheggiate, poi ha tentato di proseguire la fuga a piedi ma è stato definitivamente raggiunto e fermato.

Il 33enne, sprovvisto di documenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale e positivo all’alcol test. Inoltre, non ha mai conseguito la patente di guida. Per questi motivi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.