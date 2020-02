Rubano borsa a clochard: tre arresti in piazza Teresa Noce [FOTO]

I carabinieri della Stazione Torino Barriera Milano hanno arrestato per rapina aggravata due uomini e una donna, tra i 26 e i 34 anni, nigeriani e incensurati, che nella serata di ieri, nell’area pedonale di piazza Teresa Noce, hanno accerchiato un connazionale mendicante e prima gli hanno intimato di restituirgli dei soldi che gli avrebbero dato in elemosina, poi, di fronte al suo diniego, lo hanno accerchiato e picchiato violentemente con calci e pugni.

Durante l’aggressione la vittima è riuscita a divincolarsi e a scappare in direzione del vicino Comando Stazione Carabinieri To Barriera Milano dove, urlando, ha attirato l’attenzione dei militari che si sono precipitati all’esterno della caserma in suo soccorso e hanno assistito alla scena del povero uomo rincorso dai suoi aguzzini.

I tre, al termine dell’inseguimento, sono riusciti a strappargli dalle mani una borsa di colore nero, ma l’immediato intervento dei carabinieri ha ristabilito l’ordine. I militari, infatti, hanno bloccato i tre aguzzini e li hanno arrestati, restituendo la borsa al legittimo proprietario.