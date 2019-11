Rubano due auto e poi le danno alle fiamme

Due auto a fuoco, a distanza di pochissime ore, tra Orbassano e Piossasco. È stata una nottata di super lavoro, quella tra giovedì e venerdì, per i vigili del fuoco nella cintura sud di Torino. L’allarme è scattato prima a Piossasco quando alcuni automobilisti hanno notato qualcosa bruciare vicino a un campo, in periferia. Ad andare a fuoco era una Giulietta Alfa Romeo, risultata poi rubata.

Nel secondo caso invece, sempre nei campi alla periferia di Orbassano, ad andare a fuoco è stato una Fiat Qubo. A segnalare il rogo, sempre degli automobilisti di passaggio e anche in questo caso i carabinieri, giunti sul posto, hanno verificato che il minivan era stato rubato poco prima. In entrambi i casi, non è escluso che le due vetture siano state rubate per poi essere utilizzate per compiere qualche atto illegale.

Il fuoco però ha divorato le targhe oltre alle carrozzerie, sarà dunque complicato risalire ai legittimi proprietari delle due auto. Secondo quanto appurato dai militari, comunque, i due episodi non dovrebbero essere collegati fra loro. Non si tratta purtroppo della prima volta che i malviventi scelgono le campagne intorno a Orbassano per liberarsi di una vettura rubata e, probabilmente, utilizzata per mettere a segno qualche colpo. Pochi mesi fa era stata una Fiat 500 rubata a Moncalieri ad essere ritrovata carbonizzata lungo strada antica di None. Anche in questo caso a dare l’allarme erano stati alcuni cittadini di passaggio.