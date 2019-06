Rubano jeans al supermarket e scappano, uno dei ladri è stato beccato dalla municipale

E' successo questa mattina in via Cigna a Torino

Ladro d’abiti nel mirino dei civic. E’ successo questa mattina nei pressi di via Cigna, nel quartiere Barriera di Milano a Torino, dove una pattuglia di agenti del reparto Radiomobile della polizia municipale, ha intercettato e fermato uno dei ladri che, insieme ad alcuni complici, aveva appena razziato una decina di jeans in un supermercato.

SCATTA L’INSEGUIMENTO

I vigili, richiamati dalle urla di alcune persone che indicavano i fuggitivi, hanno inseguito i malviventi e ne hanno raggiunto e acciuffato uno in via Banfo: si tratta di un 40enne di nazionalità romena che ha opposto resistenza, ma è stato bloccato e quindi accompagnato nei locali del comando di via Bologna per essere identificato.

ACCOMPAGNATO IN CARCERE

A suo carico sono emerse due condanne definitive da scontare e, quindi, l’uomo è stato condotto in una cella della casa circondariale Lorusso e Cutugno. Le indagini proseguono per individuare i complici del furto.