Rubano portatile a turista statunitense a Porta Nuova: presi dalla polizia

Avevano sottratto un laptop Apple MacBook Pro a un turista statunitense, un pc portatile che l’uomo portava con sè nello zainetto che i due avevano rubato all’interno della stazione di Porta Nuova. Per questo motivo un giovane algerino di 23 anni e un libico di 20 sono stati fermati dai poliziotti della squadra volante.

Gli agenti di polizia avevano sottoposto entrambi a controllo all’interno del Parco del Valentino e hanno notato come nessuno dei due riuscisse ad avviare il computer, di cui non avevano fornito giustificazione plausibile quanto al possesso, non conoscendone la password di accesso.

I due nordafricani sono stati accompagnati in questura per i controlli del caso e qui hanno incrociato il turista statunitense che stava sporgendo denuncia per il furto del portatile. Il laptop è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 23enne algerino è stato fermato per ricettazione e il 20enne libico denunciato in stato di libertà per violazione delle norme sull’immigrazione.