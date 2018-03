Rubano un pedalò e finiscono in acqua: due quindicenni rischiano di annegare

Sfiorato il dramma a causa di una ragazzata: l'imbarcazione era in secca per una falla

Hanno pensato bene di concludere una serata di festa rubando un pedalò e facendosi un giro sul lago di Avigliana. Una ragazzata che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando i due ladruncoli, due 15enni che non sapevano nuotare, si sono accorti che l’imbarcazione in realtà era in secca perché aveva una falla. Solo il veloce intervento di chi li ha visti in difficoltà da riva ha scongiurato danni peggiori.

È successo tutto intorno alle 5.30 di ieri mattina, nel tratto di lago antistante la discoteca “La Favola”. Il locale nella notte aveva ospitato una festa scolastica che però si era conclusa già da tempo. Non è ben chiaro quindi se i due quindicenni abbiano partecipato o meno alla serata. Quello che è sicuro è che quando ormai mancava poco all’alba, hanno avuto l’idea di concludere la loro notte con una bravata.

Così hanno scavalcato una recinzione e si sono impadroniti del pedalò di un bar, senza accorgersi che in realtà era in secca per manutenzione. Lo hanno spinto in acqua e si sono diretti verso il centro del lago Grande. Giunti a più di 100 metri dalla riva, le risate si sono trasformate in grida quando il pedalò ha cominciato a imbarcare acqua. Per fortuna i due 15enni sono stati sentiti dai dipendenti della discoteca, ancora impegnati nelle pulizie del locale.

In tre si sono quindi tuffati in acqua, mentre sul posto accorrevano i vigili del fuoco di Avigliana e i carabinieri della compagnia di Rivoli. Per fortuna i tre soccorritori sono riusciti a raggiungere i due 15enni e a portarli in salvo prima ancora dell’arrivo dei pompieri ma il rischio corso dai due adolescenti è risultato ben evidente ieri mattina, quando la luce del sole ha illuminato il pedalò, ribaltato e semiaffondato in mezzo al lago.

I due ragazzini, entrambi italiani, sono poi stati riconsegnati alle rispettive famiglie e denunciati per furto, violazione di domicilio e danneggiamento.