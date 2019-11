Rubano un’auto, la depredano di sedili, volante, cambio ed altre parti meccaniche e poi la bruciano

E' probabile che i ladri, dopo aver "spolpata" ben bene la vettura, abbiano deciso di incendiarla per non correre il rischio di essere rintracciati

E' successo la notte scorsa in via Carignano a Carmagnola

Giallo, la scorsa notte, a Carmagnola dove un’auto (modello Alfa Giulietta) è stata rubata e poi privata di sedili, cambio, volante ed altri elementi meccanici, utili probabilmente ai ladri per essere “piazzati” sul mercato dell’illecito come pezzi di ricambio. E poi è stata data alle fiamme in un campo di via Carignano.

VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI SUL POSTO

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del comando di Carmagnola, accorsi sul posto insieme con i carabinieri de locale distaccamento, cui tocca ora fare piena luce sull’episodio. Ma tutto lascia presagire che si sia trattato di un furto. E’ probabile che i ladri, dopo aver spolpata ben bene la vettura, abbiano poi deciso di incendiarla così da non correre il rischio di essere rintracciati.