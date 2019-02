Rubate le elemosine in chiesa. I vigili urbani a caccia dei ladri

Hanno rubato la cassetta per le offerte di una chiesa. Poi, dopo averla saccheggiata, l’hanno abbandonata in mezzo ai campi dove è stata ritrovata da alcuni agenti della polizia locale di Orbassano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio.

Il fatto è accaduto ieri mattina in una delle strade di Regione Bronzina, dietro alla trafficata strada provinciale 6. Gli agenti hanno notato lo strano oggetto di metallo e solo dopo essersi avvicinati hanno capito che ciò che faceva bella mostra si sé altro non era che una bussola dedicata alla raccolta delle offerte per le messe di suffragio. I malviventi ne hanno divelto uno degli sportelli laterali evidentemente con lo scopo di rubare i pochi spiccioli presenti all’interno. Con tutta probabilità, la cassetta era stata precedentemente trafugata da qualche luogo di culto del circondario, probabilmente una chiesetta o una piccola cappella. Dopo averla sradicata dalle staffe che presumibilmente la ancoravano a un muro, i ladri devono averla probabilmente caricata su un mezzo per poi darsi alla fuga. Dopo averla svuotata del contenuto, l’hanno poi abbandonata in quel luogo isolato, forse per non dare nell’occhio, con buona pace dei fedeli che vi avevano depositato le proprie offerte.

Ora sono in corso le indagini per risalire alla chiesa a cui è stata rubata. «Al di là delle attività di indagine – commenta il comandante Domenico Santarcangelo – le considerazioni sono più di natura etica rispetto al gesto vigliacco di gente con nessuna morale visto che il furto è in danno della generosità o religiosità delle persone».